Что творится в Днепропетровской области: срочная эвакуация прилегающих населенных пунктов

Уточняется, что эвакуационные мероприятия касаются следующих населенных пунктов Межевской территориальной общины: поселков Колонна Межевая, Новоподгороднее, сел Райполе и Сухарева Балка, сообщает ряд украинских и российских источников.
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