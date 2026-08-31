В Подмосковье привели в порядок более 1,8 тыс. переходов у школ и детсадов

В Московской области к началу учебного года привели в нормативное состояние более 1,8 тыс. пешеходных переходов возле образовательных учреждений, сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.
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