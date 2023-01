Студия Motive рассказала об изменениях в сюжете ремейка Dead Space, разработка Beyond Good & Evil 2 продолжается, авторы Skull & Bones провели прямую трансляцию и показали 30 минут игрового процесса, появились новые детали Assassin’s Creed: Mirage, новой игрой по вселенной League of Legends станет The Mageseeker: A League of Legends Story, в .