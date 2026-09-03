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CATL приостановила производство батарей для Mercedes-Benz и BMW из-за проблем с никелем

CATL приостановила производство батарей для Mercedes-Benz и BMW из-за проблем с никелем

У девяти сотрудников обнаружили повышенные показатели воздействия металла CATL временно остановила работы на предприятии в Дебрецене после выявления нарушений требований охраны труда, связанных с воздействием никеля.

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