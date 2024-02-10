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Shot: задержан скрывавшийся в Турции главврач клиники «Медицина 24/7»

Shot: задержан скрывавшийся в Турции главврач клиники «Медицина 24/7»

В Турции задержан бывший генеральный директор и главврач частной московской клиники «Медицина 24/7» Олег Серебрянский, он является фигурантом дела о смерти в этой клинике в 2019 году известного продюсера Владимира Арцибашева.

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