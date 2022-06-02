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Захарова заявила, что обсуждать обещания Зеленского не использовать американские РСЗО для ударов по России бесполезно

Захарова заявила, что обсуждать обещания Зеленского не использовать американские РСЗО для ударов по России бесполезно

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обсуждать обещания Владимира Зеленского не применять американские ракетные системы HIMARS для ударов по российской территории бесполезно.

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