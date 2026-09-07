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Регионы России

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iOS 27 beta выявила пять новых функций камеры для будущих iPhone

iOS 27 beta выявила пять новых функций камеры для будущих iPhone

В коде бета-версии iOS 27 обнаружены пять новых функций камеры Apple, которые могут появиться с выходом новых моделей iPhone, включая iPhone 18 Pro, или в последующих обновлениях прошивки.

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