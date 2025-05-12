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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тюкавин о борьбе «Динамо» за чемпионство: «Наше время пока не пришло, наверное. В следующем году все будет, надеюсь»

За 2 тура до конца Мир РПЛ бело-голубые занимают 4-е место в таблице, набрав 53 очка. В предыдущем сезоне «Динамо» упустило чемпионство в последнем туре, проиграв «Краснодару» – в итоге чемпионом России стал «Зенит».

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