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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роман Ротенберг: «Верю, что наши юниорские и молодежные сборные вернутся как можно быстрее. По национальной сборной вопрос сложнее, есть влияние политики»

Первый вице‑президент Федерации хоккея России ( ФХР ) Роман Ротенберг верит в скорое возвразение юниорской и молодежной сборных России на международные турниры.

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