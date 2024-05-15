Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 051 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Писака,а с вами кто согласен,вы сам?Много о себе думаете идиот!Чинтула заявил, ч...
  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Я уже говорил что за покушением 100% стоят хохлы из гур террориста буданова.Сенатор Климов не...
  • лина любимцева
    Да расстреливать таких тварей нужно... А то елозят их туда-сюда...СК: в деле серийн...

По делу кадровика МО Кузнецова провели обыски сразу по нескольким адресам

Правоохранители в рамках уголовного дела в отношении начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, провели обыски сразу по нескольким адресам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх