По делу кадровика МО Кузнецова провели обыски сразу по нескольким адресам

Правоохранители в рамках уголовного дела в отношении начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, провели обыски сразу по нескольким адресам.
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