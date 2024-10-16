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Как полиция сорвала гонку стритрейсеров на Крестовском острове

Как полиция сорвала гонку стритрейсеров на Крестовском острове

42 протокола составили сотрудники ГАИ на участников уличных гонок на Крестовском острове. Девять автомобилей увезли на спецстоянку, а шесть человек отправили на освидетельствование.

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