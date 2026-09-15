Над соседней с РТ Самарской областью ночью сбили более 40 БПЛА

Прошедшей ночью над соседней с Татарстаном Самарской областью уничтожили более 40 БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
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