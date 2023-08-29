Минтранс поддержал идею разрешить вывоз удобрений в мягких контейнерах

Представители компаний, отправляющих удобрения в мягких контейнерах (биг-бэгах), обратились к Министерству транспорта России с просьбой разрешить им продолжать отправлять невзрывоопасные грузы через азовские порты, используя прежний маршрут.
Представители компаний, отправляющих удобрения в мягких контейнерах (биг-бэгах), обратились к Министерству транспорта России с просьбой разрешить им продолжать отправлять невзрывоопасные грузы через азовские порты, используя прежний маршрут.
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