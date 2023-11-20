Впервые игрок сборной Молдовы стал лучшим бомбардиром отборочной группы. Им стал Ион Николаеску. В его активе 4 гола, один из которых забит с пенальти, что делает его единоличным лидером среди бомбардиров, пишет moldfootball.
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