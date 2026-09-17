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Повышение ставки ФРС, новый дорожный знак и выпуск электромобилей

Повышение ставки ФРС, новый дорожный знак и выпуск электромобилей

- ФРС США впервые за три года повысила базовую ставку; - Минтранс РФ представил новый дорожный знак для многодетных семей; - Новым креативным директором Emporio Armani назначен 43-летний Дарио Витале, ранее возглавлявший креативный отдел Versace; - Завод «Москвич» начал массовый выпуск электромобилей «Атом»; - Переписка в Telegram помогла взыскать долг через суд.

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