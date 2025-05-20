Сотрудники администрации Рассказовского округа очистили от мусора берег пруда

В рамках федерального проекта "Вода России" на территории Рассказовского муниципального округа проводятся ежегодные мероприятия Всероссийской акции "Вода России" ("Берег добрых дел") по очистке от мусора берегов водных объектов.
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