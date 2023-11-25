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Царьград

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В Подмосковье завели ещё одно дело на мигрантов, которые захватили машину пенсионера в Щёлково

В Подмосковье завели ещё одно дело на мигрантов, которые захватили машину пенсионера в Щёлково

К неправомерному завладению автомобилем добавилось незаконное лишение свободы.Два уроженца Средней Азии стали фигурантами уголовного дела о незаконном лишении свободы 76-летнего автомобилиста из города Щёлково, сообщили в следкоме Московской области.

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Комментарии
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Владимир Хороший
Количество преступлений мигрантов растёт, а представителей Таджикистана пригласили на РОССИЙСКИЙ певческий конкурс в программу &quot; Ну- ка все вместе&quot; и одного из них признали победителем. Вероятно с профессиональной точки зрения музыкантов стены он пел правильно, но лично мне и, по отзывам, большому числу зрителей его пение НЕ понравилось. Победить должен был как минимум россиянин.
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