В Подмосковье завели ещё одно дело на мигрантов, которые захватили машину пенсионера в Щёлково

Владимир Хороший

Количество преступлений мигрантов растёт, а представителей Таджикистана пригласили на РОССИЙСКИЙ певческий конкурс в программу " Ну- ка все вместе" и одного из них признали победителем. Вероятно с профессиональной точки зрения музыкантов стены он пел правильно, но лично мне и, по отзывам, большому числу зрителей его пение НЕ понравилось. Победить должен был как минимум россиянин.