В Подмосковье завели ещё одно дело на мигрантов, которые захватили машину пенсионера в Щёлково

К неправомерному завладению автомобилем добавилось незаконное лишение свободы.Два уроженца Средней Азии стали фигурантами уголовного дела о незаконном лишении свободы 76-летнего автомобилиста из города Щёлково, сообщили в следкоме Московской области.
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