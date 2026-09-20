Telegraph: в Британии хотят переписать военный план к концу 2026 года

Британские чиновники планируют переписать военный план к концу 2026 года, пишет The Telegraph. «На прошлой неделе один из министров подтвердил, что чиновники Уайтхолла намерены до конца текущего года переработать правительственный «план действий на случай войны» — секретный документ, определяющий порядок подготовки страны к кризисным ситуациям и вооруженным конфликтам», — говорится в публикации.
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