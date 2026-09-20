RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 675 подписчиков

Telegraph: в Британии хотят переписать военный план к концу 2026 года

Telegraph: в Британии хотят переписать военный план к концу 2026 года

Британские чиновники планируют переписать военный план к концу 2026 года, пишет The Telegraph. «На прошлой неделе один из министров подтвердил, что чиновники Уайтхолла намерены до конца текущего года переработать правительственный «план действий на случай войны» — секретный документ, определяющий порядок подготовки страны к кризисным ситуациям и вооруженным конфликтам», — говорится в публикации.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым