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Царьград

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Обломки БПЛА упали на объект ТЭК: Астраханский губернатор сообщил о пожаре и пострадавшем

Обломки БПЛА упали на объект ТЭК: Астраханский губернатор сообщил о пожаре и пострадавшем

Минувшей ночью ВСУ вновь атаковали территорию России при помощи дронов. Обломки сбитых БПЛА упали на объект ТЭК в Астраханской области.

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