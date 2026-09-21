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Регион 29

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В Мирном подростков обязали выплатить 280 тысяч рублей избитому сверстнику

В Мирном подростков обязали выплатить 280 тысяч рублей избитому сверстнику

Пострадавший после драки проходил лечение и не смог вовремя сдать ОГЭ.Плесецкий районный суд взыскал 280 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда с подростков, избивших сверстника в Мирном.

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