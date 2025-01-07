В США сообщили о рекордной закупке ЕС российского газа

Bloomberg: страны ЕС закупили рекордное количество российского СПГ После прекращения транзита российского газа через Украину страны-члены Европейского союза (ЕС) закупили рекордное количество российского СПГ (сжиженный природный газ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии