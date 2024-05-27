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Маккол: США поставят Тайваню новейшее оружие, а не старое, как Украине

Маккол: США поставят Тайваню новейшее оружие, а не старое, как Украине

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол на пресс-конференции по итогам встречи с главой администрации Тайваня Лай Циндэ в Тайбэе заявил, что Вашингтон поставит Тайваню новейшее вооружение, а не старое, как Украине.

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