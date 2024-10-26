В России назвали два способных приблизить окончание украинского конфликта события

Приблизить окончание специальной военной операции (СВО) могут капитуляция президента Украины Владимира Зеленского и его досрочная отставка, заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
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