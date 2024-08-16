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Царьград

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Главный замысел Киева в Курской области потерпел крах: "Патриотизм в России нельзя недооценивать" - Politico

Главный замысел Киева в Курской области потерпел крах: "Патриотизм в России нельзя недооценивать" - Politico

Главный замысел Киева в Курской области потерпел крах, пишет издание Politico. Украина не смогла достигнуть поставленных целей и только разозлила своего противника: "Патриотизм в России нельзя недооценивать".

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