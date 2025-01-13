Представлен дебютный трейлер DEFICIT – инди-шутера от первого лица, вдохновлённ...

Представлен дебютный трейлер DEFICIT – инди-шутера от первого лица, вдохновлённого культовыми Half-Life и CondemnedСтудия ITEM42 анонсировала DEFICIT – инди-экшен от первого лица, вдохновленный культовыми играми Half-Life и Condemned.
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