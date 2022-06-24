Прямую телефонную линию проведет Павел Леонидович Мариненко 5 июля.

5 июля состоится прямая телефонная линия с участием заместителя председателя комитета экономики Могилевского облисполкома Павла Леонидовича Мариненко.
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