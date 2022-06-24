Bobruin.by . Мой Бобруйск

19 подписчиков

Прямую телефонную линию проведет Павел Леонидович Мариненко 5 июля.

Прямую телефонную линию проведет Павел Леонидович Мариненко 5 июля.

5 июля состоится прямая телефонная линия с участием заместителя председателя комитета экономики Могилевского облисполкома Павла Леонидовича Мариненко.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх