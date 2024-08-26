Политика как он...
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Политика как она есть

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  • карюкалов вячеслав
    Значит надо их расформировать,но предварительно снять кастрюли иначе толку не будет.США перепрограмми...
  • Иван Иванов
    скорее при полном их отсутствии....США перепрограмми...
  • ШКИПЕР
    А с кем собрался вести диалог этот зелёный , вонючий клоп ?Зеленский раскрыл...

Алаудинов заявил, что ВС РФ освободили Нижнюю Паровую и Нечаев в Курской области

Алаудинов заявил, что ВС РФ освободили Нижнюю Паровую и Нечаев в Курской области

Российские военные освободили в Курской области еще два населенных пункта — Нижнюю Паровую и Нечаев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

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