Банда подростков терроризирует целый район в Химках. Молодые люди пьют, ругаются, кричат и кошмарят людей.
Дворы в Химках захватили подростки: буйные дети гадят в подъездах и занимаются сексом на улице
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Добрый Кот
Вам не кажется, что поведение наших детей очень похоже на поведение американских детей. Ни уважения, ни культуры, ни воспитания. Возвели этих выродков в ранг божества, которого даже тронуть нельзя, а теперь пожинаем плоды.
Ответить
15 час.
Горыныч
Сначала всё увд Химок надо посадить в СИЗО для проверки соответствия должностям, коррупционную составляющую, всё через полиграф, много чего вскроется. А порядок наводить во дворах привезти Росгвардейцев, хотя бы из Бурятии.
Ответить
14 час.
Анжела
занять придурков не могут, то ли еще будет. трудовые лагеря.
Ответить
14 час.
Свежие комментарии