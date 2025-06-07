ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Дворы в Химках захватили подростки: буйные дети гадят в подъездах и занимаются сексом на улице

Дворы в Химках захватили подростки: буйные дети гадят в подъездах и занимаются сексом на улице

  Банда подростков терроризирует целый район в Химках. Молодые люди пьют, ругаются, кричат и кошмарят людей.

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Комментарии
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Добрый Кот
Вам не кажется, что поведение наших детей очень похоже на поведение американских детей. Ни уважения, ни культуры, ни воспитания. Возвели этих выродков в ранг божества, которого даже тронуть нельзя, а теперь пожинаем плоды.
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15 час.
Горыныч
Сначала всё увд Химок надо посадить в СИЗО для проверки соответствия должностям, коррупционную составляющую, всё через полиграф, много чего вскроется. А порядок наводить во дворах привезти Росгвардейцев, хотя бы из Бурятии.
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14 час.
Анжела
занять придурков не могут, то ли еще будет. трудовые лагеря.
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14 час.
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