Дворы в Химках захватили подростки: буйные дети гадят в подъездах и занимаются сексом на улице

Добрый Кот Вам не кажется, что поведение наших детей очень похоже на поведение американских детей. Ни уважения, ни культуры, ни воспитания. Возвели этих выродков в ранг божества, которого даже тронуть нельзя, а теперь пожинаем плоды.

Горыныч Сначала всё увд Химок надо посадить в СИЗО для проверки соответствия должностям, коррупционную составляющую, всё через полиграф, много чего вскроется. А порядок наводить во дворах привезти Росгвардейцев, хотя бы из Бурятии.