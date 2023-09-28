Полеты во сне и наяву

Юрий Ильинов

Некоторым, как братьям Шепс, посчастливилось родиться от ясновидящей. Однако, способности можно нарабатывать. Лучше всего это делать в группе. Можно и в интернете получать консультации. Не слышал, чтобы по интернету делали инициацию, но можно договориться о конкретном месте.