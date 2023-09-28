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Полеты во сне и наяву

Полеты во сне и наяву

У французского писателя Андре Моруа (1885-1967 гг.) есть мистическая новелла «Дом». Ее героине регулярно снится, что она посещает какой-то старинный замок, ходит по его помещениям, любуется окружающим пейзажем с высокой башенки.

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Комментарии
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Ирина Чернова
Тело сновидения надо тренировать, развивать осознанно⚠️🌪️🍚🌈
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4 час.
Юрий Ильинов
Некоторым, как братьям Шепс, посчастливилось родиться от ясновидящей. Однако, способности можно нарабатывать. Лучше всего это делать в группе. Можно и в интернете получать консультации. Не слышал, чтобы по интернету делали инициацию, но можно договориться о конкретном месте.
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4 час.

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