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"Калинка", Паша-Мерседес и убийство журналиста: как советские войска унизили выводом из ФРГ

"Калинка", Паша-Мерседес и убийство журналиста: как советские войска унизили выводом из ФРГ

Президент России Борис Ельцин и канцлер Германии Гельмут Коль на торжественных мероприятиях в Берлине по случаю завершения вывода Западной группы войск из Германии, 31 августа 1994 года / Fabrizio Bensch/Reuters  31 августа 1994 года в Берлине прошел «парад национального унижения» — пьяный президент России Борис Ельцин дирижировал военным оркестром, пока остатки Группы советских войск в Германии уходили на восток.

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