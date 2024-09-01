"Калинка", Паша-Мерседес и убийство журналиста: как советские войска унизили выводом из ФРГ

Президент России Борис Ельцин и канцлер Германии Гельмут Коль на торжественных мероприятиях в Берлине по случаю завершения вывода Западной группы войск из Германии, 31 августа 1994 года / Fabrizio Bensch/Reuters 31 августа 1994 года в Берлине прошел «парад национального унижения» — пьяный президент России Борис Ельцин дирижировал военным оркестром, пока остатки Группы советских войск в Германии уходили на восток.