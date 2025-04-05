Этот день в авиации. 5 апреля

1869 - Родился Сергей Алексеевич Чаплыгин — русский и советский механик и математик, один из основоположников современной аэромеханики и аэродинамики, академик Академии наук СССР (1929), Герой Социалистического Труда (1941), заслуженный деятель науки РСФСР (1929).
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