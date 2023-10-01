НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крым Оперативный

3 подписчика

Аксенов поздравил личный состав и ветеранов Cухопутных войск с профессиональным

Аксенов поздравил личный состав и ветеранов Cухопутных войск с профессиональным

Аксенов поздравил личный состав и ветеранов Cухопутных войск с профессиональным праздником. Глава Крыма отметил, что Cухопутные войска – важнейшая основа ВС РФ и оборонного потенциала страны, а в их истории много блестящих побед.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх