Аксенов поздравил личный состав и ветеранов Cухопутных войск с профессиональным праздником. Глава Крыма отметил, что Cухопутные войска – важнейшая основа ВС РФ и оборонного потенциала страны, а в их истории много блестящих побед.
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