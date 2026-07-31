Япония отказалась от Falcon 9 в пользу H3: ispace решилась на частную систему доставки на Луну

Следующая лунная миссия японской компании в 2028 году впервые отправится на национальной ракете H3, а не на носителе SpaceXЯпонская компания ispace впервые запустит свой лунный посадочный аппарат на национальной ракете H3.
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