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Япония отказалась от Falcon 9 в пользу H3: ispace решилась на частную систему доставки на Луну

Япония отказалась от Falcon 9 в пользу H3: ispace решилась на частную систему доставки на Луну

Следующая лунная миссия японской компании в 2028 году впервые отправится на национальной ракете H3, а не на носителе SpaceXЯпонская компания ispace впервые запустит свой лунный посадочный аппарат на национальной ракете H3.

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