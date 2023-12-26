Барнаульцы смогут увидеть "невидимого" дракона в снежном городке на Мало-Тобольской

Чтобы сделать фотографии, необходимо выполнить несколько простых действий В новогоднем городке на улице Мало-Тобольской появится AR-инсталляция возле елки, где с помощью гаджетов можно будет увидеть виртуальных новогодних персонажей – Деда Мороза, дракона и снеговика, сообщает мэрия Барнаула.