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Программа ВСК "ДМС для своих" обладатель премии FinAward 2022

Программа ВСК "ДМС для своих" обладатель премии FinAward 2022

Страховой Дом ВСК награжден ежегодной премией инноваций и достижений в финансовой отрасли Finaward 2022 (12+) в номинации "Цифровое решение" за лучший страховой продукт года — программу ДМС "Для Своих".

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