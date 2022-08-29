Программа ВСК "ДМС для своих" обладатель премии FinAward 2022

Страховой Дом ВСК награжден ежегодной премией инноваций и достижений в финансовой отрасли Finaward 2022 (12+) в номинации "Цифровое решение" за лучший страховой продукт года — программу ДМС "Для Своих".
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