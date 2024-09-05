Член ОП Рогов сообщил, что БПЛА вошел в пространство Белоруссии

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем официальном Telegram-канале сообщил, что в воздушном пространстве Белоруссии был замечен беспилотник.