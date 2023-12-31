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Криштиану Роналду: «Весь мир смотрит матчи саудовской лиги. Игроки хотят перейти сюда, они видят, что чемпионат серьезный»

Криштиану Роналду: «Весь мир смотрит матчи саудовской лиги. Игроки хотят перейти сюда, они видят, что чемпионат серьезный»

– Когда вы подписали контракт, вы говорили, что лига Саудовской Аравии войдет в топ-5 в мире. Сейчас много людей смотрят матчи чемпионата.

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