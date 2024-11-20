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Царьград

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Bloomberg: Готовящийся визит Путина в Индию говорит о неудаче попыток Запада изолировать Россию

Bloomberg: Готовящийся визит Путина в Индию говорит о неудаче попыток Запада изолировать Россию

Западное новостное агентство признаёт очевидное: изоляция России и её президента провалилась.Попытки Запада изолировать Россию на международной арене не имеют успеха.

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