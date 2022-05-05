В рамках акции «Я помню! Я горжусь! Служу России» в Хабаровском крае сотрудница полиции рассказала о боевом пути своего деда

В преддверии 9 мая инспектор группы информационного обеспечения ОМВД России по Советско-Гаванскому району капитан внутренней службы Юлия Новикова поделилась воспоминаниями о своем дедушке по материнской линии.
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