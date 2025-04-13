Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 091 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    Западу нужна война. Будут подкармливать Украину до последнего украинца. Нашли дураков воевать.«Запад дал заднюю...
  • Владимир Соловьев
    "В России ожидают завершение конфликта на Украине в 2025 году", ТОЛЬКО ПОСЛЕ БЕЗОГОВОРОЧНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ!«Запад дал заднюю...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    Во время Великой Отечественной школьники проявляли чудеса героизма, а сейчас развращенные капитализмом и отсутствием ...Школьник поджег р...

Раскрыты планы Путина на предстоящую неделю

Раскрыты планы Путина на предстоящую неделю

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе займется вопросами благоустройства городов. Также в графике главы государства запланированы совещания и международные контакты, сообщается в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх