Готовы к 12 моментам, когда вы громко скажете: «А-а-а, ну конечно, как я сразу не додумался?!» Все загадки ниже — предельно простые.
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