Начальник следствия Самары перешел на службу в Приморский край

Дмитрий Сумец назначен на должность заместителя начальника Управления МВД России по Приморскому краю – начальника Следственного управленияНа свою новую должность врио заместителя начальника управления УМВД России по Приморью - начальника Следственного управления УМВД России по Приморью приказом №1233 от 29.