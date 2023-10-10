Начальник следствия Самары перешел на службу в Приморский край

Дмитрий Сумец назначен на должность заместителя начальника Управления МВД России по Приморскому краю – начальника Следственного управленияНа свою новую должность врио заместителя начальника управления УМВД России по Приморью - начальника Следственного управления УМВД России по Приморью приказом №1233 от 29.
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