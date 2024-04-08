Эта вещь есть дома у всех женщин с низкой самооценкой — проверьте себя

Иногда даже незначительные детали могут многое рассказать о личности человека. Помните сериал о Шерлоке Холмсе с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли? В нем отлично показано то, с каким мастерством детектив узнает необычные вещи о людях по их внешнему виду.
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