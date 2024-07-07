Богдан Цырдя: "Нейтралитет - гарантия мира в Молдове"

Нейтралитет Молдовы является гарантией мира в нашей стране, а отказ от него может привести к войне, что подтверждают примеры Украины и Грузии, которые ранее тоже внесли в свою Конституцию идею об евроатлантической интеграции.
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