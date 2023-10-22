Сахалинской области с рельсов сошел локомотив

Железнодорожный поезд сошел с рельсов в Томаринском районе Сахалинской области. Информация об этом появилась в Telegram-канале пресс-службы регионального управления МЧС в "Локомотив сошел с рельсов", - указывается в публикации.
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