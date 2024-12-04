Самой дорогой квартирой в Москве владеет экс-невестка депутата Зубицкого

Раньше пентхаус принадлежал самому депутату.Собственницей роскошного пентхауса за 4,3 миллиарда рублей в Москве оказалась бывшая невестка бизнесмена и депутата Государственной Думы России Бориса Зубицкого.
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