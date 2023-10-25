МИД Армении выразил протест России из-за передачи на «Первом канале»

Материал журналисты подготовили для нашей публики, а армянам не нравится, пусть не смотрят! Обидчивые! Нам тоже не нравились антироссийские выступления и оскорбления нашей страны, сжигание нашего флага! Им правда о себе "глаза колет"!

ВБ

Владимир Бурцев

Россия не выполнила союзнические обязательства!- когда армения стала союзническим?, а вот Белоруссия Да! Год назад Владимир Вольфович заявил: “Чтобы не потерять Кавказ, российским военным необходимо постоянно находиться в Карабахе”. https://am.tsargrad.tv/articles/a-ved-on-preduprezhdal-prorochestva-zhirinovskogo-po-armenii-i-nagornomu-karabahu_525385 Теперь потребуют вывод Российских баз, а дальше по сценарию США и это было понятно изначально, как и то, что теперь поздно пить "баржоми", а коньячок ещё можно.