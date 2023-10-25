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МИД Армении выразил протест России из-за передачи на «Первом канале»

МИД Армении выразил протест России из-за передачи на «Первом канале»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS Министерство иностранных дел Армении вызвало посла России в Ереване Сергея Копыркина, передав ему ноту протеста в связи с передачей на «Первом канале».

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Комментарии
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ЕИ
Елена Иванова
Материал журналисты подготовили для нашей публики, а армянам не нравится, пусть не смотрят! Обидчивые! Нам тоже не нравились антироссийские выступления и оскорбления нашей страны, сжигание нашего флага! Им правда о себе &quot;глаза колет&quot;!
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3 д.
Татьяна Собколова
👍👍👍
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3 д.
ВБ
Владимир Бурцев
Россия не выполнила союзнические  обязательства!- когда армения стала союзническим?, а вот Белоруссия Да!                           Год назад Владимир Вольфович заявил: “Чтобы не потерять Кавказ, российским военным необходимо постоянно находиться в Карабахе”.  https://am.tsargrad.tv/articles/a-ved-on-preduprezhdal-prorochestva-zhirinovskogo-po-armenii-i-nagornomu-karabahu_525385                                                                                    Теперь потребуют вывод Российских баз, а дальше по сценарию США и это было понятно изначально, как и то, что теперь поздно пить &quot;баржоми&quot;, а коньячок ещё можно.
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3 д.

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