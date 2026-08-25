Песков ответил на идею Зеленского о буферной зоне в Донбассе

Кремль не намерен публично обсуждать детали предложений по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Зеленского об идее создания буферной зоны в Донбассе.
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