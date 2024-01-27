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Федор Конюхов отправился в новое путешествие на верблюдах

Федор Конюхов отправился в новое путешествие на верблюдах

Российский путешественник Федор Конюхов сообщил о начале своего двухнедельного перехода на верблюдах через Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в составе российско-арабской экспедиции «Через семь эмиратов».

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