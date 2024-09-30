Инна Федоренко: Всех православных поздравляю с чистым и светлым праздником Веры, Надежды, Любови и матери их Софии!

Всех православных поздравляю с чистым и светлым праздником Веры, Надежды, Любови и матери их Софии!Этот праздник имеет глубокие корни и символизирует важные добродетели, которые являются основой духовной жизни каждого человека.
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